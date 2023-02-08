初選案｜控方提九龍西初選者角色　陳辭誤將「dictatorship」寫成「directorship」 (14:54)

控方指出，深水埗區議員及兼民協副主席何啟明在該場選舉論壇稱，自去年起「同手足食TG」，「35+」的共同目標是「反暴政」。參選人劉偉聰在選舉論壇上透露，得知何啟明為該區首名參選人簽署「墨落無悔」聲明書。何勝出初選後出選立法會，並稱將在議會內反抗。

至於報稱獨立的深水埗區議員劉偉聰，亦在該論壇提倡「議會戰線」和「街頭戰線」。庭上播放片段，劉提及，雖然另一參選人張崑陽認為法治不值得再提，劉稱「我唔係Sunny（張崑陽），但依然見到陽光，我見到the sunny sky」多名被告聞言低聲笑。劉最終在初選得票不足，按照計劃沒有參選立會。

法官陳慶偉在休庭後表示，有部分認罪被告列席聆訊，他們僅以「觀察者」身分在場，而非出席社交聚會。陳官強調，如有人干擾聆訊，可能安排涉事者離開法院，改為另一房間旁聽，「不要濫用你們的出席權利（do not misuse your attendance here）」。