初選案｜控方逐一指控被告角色　鄭達鴻參選、楊雪盈任「Plan B」　誤稱彭卓棋「無差別」否決預算案 (12:13)

控方今早繼續指出時任東區區議員鄭達鴻的涉案作為，鄭在公民黨片段表示，民主派要在立法會取下過半數議席，初選非常重要，從而對抗極權。鄭參與並勝出初選，他依從串謀計劃出選立法會，但他因促請外國制裁港府而被取消參選資格。

報稱獨立的時任灣仔區議會主席楊雪盈，則被指於記者會上提出爭取立法會的控制權，要求政府問責，她稱覺得參選人背負很大的責任及「比以往更加大的代價做參選的決定」，呼籲市民在國安法下團結於初選投票。結果楊在初選落敗，同為港島區的3名民主派在立選被DQ，楊遂以「Plan B」身分補上參選。

控方續指，報稱獨立的南區區議員彭卓棋，曾在港島區選舉論壇提出支持「街頭戰線」、「議會戰線」和「國際戰線」；又說面臨國安法壓境，「我哋入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決財政預算案，亦會用議員身位支援街頭抗爭」，民主派在立法會要達至「35+」。惟英文翻譯指彭說「無差別 (Indiscriminately)」否決財政預算案，辯方表示這非彭所言。

另外，法官庭上提醒一名坐在公眾席最後一排的女士需要除掉她戴的白色帽子，重申法庭不准戴帽和太陽眼鏡。