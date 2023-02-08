簡約公屋｜立法會工務小組通過首批逾149億元撥款無人反對　交財委會審議 (11:07)

楊永杰發言時指，「居民唔係好信」政府在7年後交回啟德用地的說法，又指啟德未來陸續有私人屋苑及過渡房屋入伙，關注交通負荷。何永賢重申，7年後交還用地承諾不變。運輸署就指，除港鐵以外，簡約公屋選址亦鄰近巴士站，步行路程約6至8分鐘，居民屆時亦可選擇乘搭巴士。

地產及建造界議員龍漢標就估計，啟德項目會令該區新增3至4萬人口，關注當局如何應付增加人口的設施需要，以及將來如何協助他們離開市區單位搬入新界。何永賢回應指，當局會持續解說，亦會落區，又指租戶入伙時會簽訂合約，列明遷出時間。她亦表示，政府估算啟德項目會為該區帶來2萬多名新增人口，而非龍漢標所估算的3至4萬人。

至於社區設施，發展局常任秘書長何珮玲就表示，啟德所在的九龍城區校網學額過剩，相信有空間吸納學生，而且啟德目前已有街市，並將有新街市落成，加上啟德項目鄰近已發展屋邨，居民亦可使用相關社區配套。

另一名議員林筱魯就質疑管理費開支，指簡約公屋的維修保養等管理費開支達每呎13元。何永賢就指，管理費包括營運費用，例如服務配套，即社區設施，亦包括安排住戶入住、搬遷，甚至提供生涯規劃、處理個人成長等服務，費用另一部分亦包括一般清潔、保安服務，以及建築物保養維修。何永賢強調目前管理費用只屬預算，再待投標後，經市場競爭後才知道實際費用。

議員屢批解說不足 籲勿無視批評聲音

亦有多名議員發言時批評政府解說不足，新思維議員狄志遠認為當局未有及早與選址附近居民磋商；民建聯陳學鋒亦指當局解說不清，例如簡約公屋的建造費用已包括拆卸開支，但政府未有清楚解釋，令人以為項目造價高，質疑「部門做嘅數太簡單，令人知道唔係想像中咁貴」，又指當局不應只提情感，亦要「講錢」。另一議員馬逢國就指市民有不同意見是正常現象，當局應多作解說，而非批評居民的反對意見。

實政圓桌田北辰則指項目涉及寶貴土地資源及公帑，「唔好講到對政府政策有意見，就好似好涼薄咁。」

各黨派甫發言時即表態支持

雖然不少議員對項目表達關注，但議員甫發言已即時表態支持項目。西九新動力議員梁文廣形容，即使項目「一蚊都唔減」也會支持。工聯會鄧家彪亦稱「堅定支持」簡約公屋項目，認為可以地盡其用，讓居於惡劣環境、水深火熱的居民有安身之所，並相信項目可以「摧毁」不合理、不人道，甚至不合法的劏房。