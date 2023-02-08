【持續更新】簡約公屋｜立法會工務小組審議首批撥款 (10:46)

10:41 工務小組在記名表決下，以34票贊成、0票反對及1票棄權，通過項目，並建議財委會進一步討論項目，棄權票來自曾稱反對於啟德興建簡約公屋的議員楊永杰。

10:14議員馬逢國指非常支持簡約公屋概念，但認為當局未有及早詳細交代工程成本並不理想。他又說，簡約公屋除了屬房屋項目，亦是社會工程，認為當局可藉此推廣社會關愛和諧、互相體諒的文化，指市民有不同意見是正常現象，當局應多作解說，而非批評居民反對意見。

10:11地產及建造界議員龍漢標就指，支持簡約公屋政策，但認為政府應該解說得更好，又指收到不少啟德居民的關注，希望政府諮詢時清楚解說，釋除疑慮。他估計啟德簡約公屋項目會令該區新增3至4萬人口，而政府以往規劃啟德時並無預算新增有關人口，關注當局如何應付增加人口的設施需要，例如社區設施及學校等，以及將來如何協助他們離開市區單位搬入新界。何永賢回應指，當局會持續解說，亦會落區，又指租戶入伙時會簽訂合約，列明遷出時間，項目亦會提供服務，協助租戶遷出。她亦表示，政府估算啟德項目會為該區帶來2萬多名新增人口，而非龍漢標所估算的3至4萬人。

至於社區設施，發展局常任秘書長何珮玲就表示，啟德所在的九龍城區校網學額過剩，相信有空間吸納學生，而且啟德目前已有街市，亦有新公屋即將落成，將會再有街市，加上啟德項目鄰近已發展屋邨，居民亦可使用相關社區配套。

09:57實政圓桌田北辰稱不反對政府協助基層市民，但始終涉及寶貴土地資源及公帑，「唔好講到對政府政策有意見，就好似好涼薄咁。」他關注元朗過渡房屋同心村即使鄰近港鐵站，但仍然入住率低，憂慮新界的簡約公屋入住率亦會低，「冇人住，免費都冇用。」他又要求當局將新界及市區項目分開申請撥款。何永賢回應稱，新界選址有其好處，指出日後不少公屋都會建於新界北部都會區，故簡約公屋住戶亦有很大機會日後獲編排至當區的公屋單位，他們可以早日「落腳」及適應。

田北辰再追問同心村用戶的入住率等問題，被委員會主席盧偉國打斷，他稱不接受田北辰以一問一答方式追問，「呢種方式，係其他場合都有主席提出意見，咁樣對答唔係我哋回應嘅方法。」

09:52議員陳學鋒就質疑當局解說不清，例如簡約公屋的建造費用已包括拆卸開支，但政府未有清楚解釋，令人以為項目造價高，質疑「部門做嘅數太簡單，令人知道唔係想像中咁貴」，又指當局不應只提情感，亦要「講錢」。何永賢就回應稱，當局推動簡約公屋不單止依靠情感，亦已交代數字。

09:28工聯會鄧家彪稱堅定支持簡約公屋項目，認為可以地盡其用，讓居於惡劣環境、水深火熱的居民有安身之所，又說項目可以摧毁不合理、不人道，甚至不合法的劏房。

09:22港九勞工社團聯會林振昇希望當局不要一刀切，要求所有簡約公屋住戶在5年使用期滿後要立刻搬出，又關注當局是否已與公共交通工具營辦商，就加開不同路線作溝通。何永賢說，簡約公屋以5年使用期為基礎，屆滿後會交還作原本發展用途，當局會留意個別選址是否可以延長使用年期。她又稱，運輪署正與巴士公司等溝通，已確認可以加開部分路線。

09:15議員謝偉銓建議政府改善政策解說。

09:11議員林筱魯就質疑管理費，指簡約公屋的維修保養等管理費開支達每呎13元，認為管理費高。何永賢就指，管理費包括營運費用，例如服務配套，即社區設施，亦包括安排住戶入住、搬遷，甚至提供生涯規劃、處理個人成長等服務，而費用另一部分亦包括一般清潔、保安服務，以及建築物保養維修。何永賢強調目前管理費用只屬預算，再待投標後，經市場競爭後才知道實際費用。

09:09議員梁文廣指，即使項目「一蚊都唔減」也會支持。

09:03議員陳紹雄亦支持撥款，但同樣認為當局未有充分諮詢持分者，認為日後要加強溝通以釋除居民疑慮。

08:56曾經質疑選址啟德興建簡約公屋的議員楊永杰指，「居民唔係好信」政府在7年後交回啟德用地的說法，楊亦指啟德未來陸續有私人屋苑及過渡房屋入伙，關注交通負荷。何永賢重申，7年後交還用地承諾不變。運輸署助理署長 (市 區)鄒炳基就指，除港鐵以外，簡約公屋選址亦鄰近巴士站，步行路程約6至8分鐘，居民屆時亦可選擇乘搭巴士。

08:51新思維社福界議員狄志遠表態支持撥款，但認為當局未有及早與選址附近居民磋商，他要求當局承諾做好簡約公屋的社區配套措施，並承諾住戶在5年使用期後可成功入住公屋。房屋局長何永賢回應說，由於簡約公屋的目的是盡快幫助居於不恰當環境中的居民，政策要很快落實，強調在落實設計過程中，當局已到區議會並與居民溝通，了解他們意見。