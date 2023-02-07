土拓署2月9日起辦交椅洲人工島展覽 冀公眾就四方面提供意見 (21:15)

土木工程拓展署2月9日起就交椅洲人工島的填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建、及可能融資選項四方面的初步建議舉行展覽，以加強公眾對交椅洲人工島初步建議的了解，並收集市民的意見。
展覽將於以下地點舉行：
|日期
|地點
|2月9日至3月31日
|中環展城館
|2月9日至3月31日
|東涌社區聯絡中心
|2月10日至16日
|中環街市
|2月10日至16日
|東涌富東廣場
|2月24日至3月2日
|天水圍+WOO嘉湖
|3月3日至9日
|屯門栢麗廣場
|3月17日至23日
|荃灣南豐紗廠
交椅洲人工島公眾參與活動已展開，歡迎公眾就交椅洲人工島的初步建議發表意見。為方便統籌，我們希望意見可於3月31日或之前透過有關研究網頁（www.centralwaters.hk/tc/）、電郵（info@centralwaters.hk）、郵寄（香港大嶼山東涌海濱路13號 東涌社區聯絡中心）或傳真（2779 8428）提交。交椅洲人工島項目的公眾參與活動會持續進行，隨着項目的研究繼續進行和深化，往後會在不同階段（包括各個法定程序進行期間）設有公眾參與的環節。公眾參與活動相關資料已上載至研究網頁（www.centralwaters.hk/tc/public-engagement-activities/），並會不時更新。
相關字詞﹕發展局；交椅洲人工島