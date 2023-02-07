賽馬會耆智園推全港首個早發性腦退化症支援計劃 為期3年 冀最終250個家庭參與 (20:13)

賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳表示，若在65歲前岀現腦退化症的症狀，如記憶力下降、行為及性格轉變，會被介定確診早發性腦退化症。他又稱，大部分患者仍為在職或為家庭的主要照顧者，他們所面對的挑戰比年長腦退化症患者更大，但現時社會對早發性腦退化症患者的支援有限。相關支援計劃會為患者及其照顧者提供一系列支援，包括為懷疑確診者提供一次性免費醫生診斷及檢驗、向照顧者提供相關支援課程，以及提供相關專科醫生諮詢和轉介服務等，整個服務為期3至6個月。

參加計劃的蒙先生表示，其66歲的太太於兩年前確診腦退化症，生活上技能逐漸減退，如基本開門鎖、入閘拍卡 及提款卡取錢有困難。他說參與計劃後加深對腦退化症的認識及在照顧上的技巧，現能耐心指導其太太。

賽馬會耆智園副經總經理、腦退化症護理專家崔志文指目前相關計劃已有約30個家庭參與，六成參加者為50多歲腦退化症患者，目標為招募250個家庭參與。賽馬會耆智園副經總經理、腦退化症護理專家崔志文則表示，該計劃可讓大眾提升對早發性腦退化症的關注和認識，以及為患者及其照顧者提供適切服務，他期望相關計劃可於未來推展成為基層醫療服務的一部分。