賽馬會耆智園推全港首個早發性腦退化症支援計劃 為期3年 冀最終250個家庭參與 (20:13)

本港現時有約逾1.3萬人為早發性腦退化症人士，但社會缺乏對相關人士的支援。賽馬會耆智園去年2月推出全港首個「賽馬會早發性腦退化症支援計劃」先導計劃，向40至65歲懷疑患有早發性腦退化症人士及其照顧者免費提供一系列支援服務，為期3年。現時已有30個家庭參與，團體期望最終可招募250個家庭，並於未來納入基層醫療服務。
賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳表示，若在65歲前岀現腦退化症的症狀，如記憶力下降、行為及性格轉變，會被介定確診早發性腦退化症。他又稱，大部分患者仍為在職或為家庭的主要照顧者，他們所面對的挑戰比年長腦退化症患者更大，但現時社會對早發性腦退化症患者的支援有限。相關支援計劃會為患者及其照顧者提供一系列支援，包括為懷疑確診者提供一次性免費醫生診斷及檢驗、向照顧者提供相關支援課程，以及提供相關專科醫生諮詢和轉介服務等，整個服務為期3至6個月。
參加計劃的蒙先生表示，其66歲的太太於兩年前確診腦退化症，生活上技能逐漸減退，如基本開門鎖、入閘拍卡 及提款卡取錢有困難。他說參與計劃後加深對腦退化症的認識及在照顧上的技巧，現能耐心指導其太太。
賽馬會耆智園副經總經理、腦退化症護理專家崔志文指目前相關計劃已有約30個家庭參與，六成參加者為50多歲腦退化症患者，目標為招募250個家庭參與。賽馬會耆智園副經總經理、腦退化症護理專家崔志文則表示，該計劃可讓大眾提升對早發性腦退化症的關注和認識，以及為患者及其照顧者提供適切服務，他期望相關計劃可於未來推展成為基層醫療服務的一部分。