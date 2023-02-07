梁晃維無交選舉申報書　官信因受初選案影響　准免交部分開支收據 (19:11)

判辭指，時任區議員梁晃維2020年6月宣布競逐立法會議席，翌月遞交報名表格，惟不足兩星期便遭DQ。政府隨後宣布押後選舉一年，另要求參選人同年9月29日前提交選舉申報，但梁無照辦。梁在誓章中解釋，當他得知選舉押後，以為自己不再是「候選人」，不用再處理任何相關的事務。他亦指雖然選舉事務處曾分別來函和電影提醒他，但助理查閱後無轉交給他。直至2021年2月24日，廉署人員上門他才知悉事件。

兩日後梁被告知涉嫌違反《國安法》的「串謀顛覆國家政權」罪，同年3月1日案件首次提堂後，便還押至今，面對上限為終身監禁的刑期，他身心俱疲，到2021年年底方有心力處理本案。梁託律師和親友找回本案資料，又因疫情收緊探訪安排，令溝通難上加難，相信警方搜查辦公室期間已遺失部分收據。

法官接納梁的解釋，認為他認真看待其參選資格，一直以來都有記下其支出與得益，並保留發票及收據。政府史無前例地押後選舉，令梁的警覺性減低，不清楚自己的職責。法官並形容梁的助理無將通知轉達他屬「不幸」，雖然欠交申報書並非小事，但若梁不是有另案在身，相信他可把精神投放在本案。最後，梁的選舉開支僅13萬元，遠低上限，難以想像可從中圖利，法官遂只頒下約2.9萬元訟費命令。