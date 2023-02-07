立會通過水警船追加撥款　鄧炳強：將謹慎整合採購免「適得其反」 (18:50)

鄧炳強指，由於投標者經驗不足，船隻不符操作要求，或未能提供符合投標要求的文件，導致採購進度延誤，在2018年2次招標均未能找到符合規定的投標者。他透露採購子船連同其他25隻細船購買，而氣墊船連同其他4隻船隻購買，以為「聯同購買效率更高，不用分開多次招標」，惟每隻細船有「些微不同」，導致入標者未能符合所有要求；認為日後只會整合類近的招標項目，強調局方已查找不足和「學咗教訓」。

根據保安局文件，局方2016年獲立法會批出逾1.4億元撥款，用作採購流動應變及指揮平台的母船，及子船和氣墊船各一艘附屬船隻。局方今向立法會申請額外逾4400萬元項目預算，總承擔額增至近1.9億元。局方透露額外預算中，約2100萬元涉鋁材價格上升，約900多萬元因新冠疫情造成運費增加，及約600萬元用於購置綜合導航系統、海上實時傳達系統及動力定位系統等。他預計子船明年第三季交付；母船和氣墊船則2025年第四季交付。

工聯會立法會議員陳穎欣關注在現時國際局勢下，即使外國廠商願意出售裝備予本港，日後可能有不同原因拒絕提供維修保養，使相關部門「得物無所用」；加上警方行動具機密性和敏感性，不排除向外國廠商採購產品被「開後門」竊取情報，會否優先向內地廠商採購產品，提高國產化比例。鄧指政府去年已更新物料供應和採購規例，各部門各政策局的採購須顧及國安，當局會留意投標者能否提供所需器材或設備，而不受外國制裁影響，並可持續提供所需的部件。

2012年水警進行船隊更換計劃，鄧炳強指涉及的78艘水警輪中，21艘已交付，5艘正在興建，27艘已完成招標等候批出合約，仍有20多艘正進行招標或招標前期工作，承認「略為有點延誤」，惟已有50多艘已完成或等候完成。

政府上月大型跨部門演習「棋盤三」，測試當局對大亞灣核事故的應變能力。有關公眾核安全教育方面，保安局副局長卓孝業指，局方會在保安局官網上更新核安全知識，天文台亦會繼續進行「伽馬線報」工作坊等。他期望「公眾有警惕但不要恐慌」，以免提及過多相關議題令人質疑安全性，強調內地的核安全紀錄是「相當良好」。被問及日後會否聯同粵港澳三地，或與國家應急管理部進行跨地域和跨政府演習，他指局方稍後可再研究。