初選案｜控方指吳政亨屬初選主要角色　鄒家成、梁晃維及張可森擬「墨落無悔」聲明 (18:24)

控方在開案陳辭指出，於2020年6月，鄒家成、梁晃維和張可森3人草擬「墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書」，表明會運用《基本法》賦予的權利否決財政預算案，逼使特首回應五大訴求。楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、柯耀林、余慧明，以及公民黨代表鄭達鴻和李予信均簽署聲明，以示抗爭決心，不因極權打壓讓步。

控方亦稱，各名參選人亦在初選提名表格，確認支持「35+」協調及共同綱領。初選其後由政治組織民主動力負責安排舉辦，招募義工和準備物資，眾籌共逾348.6萬元。

控方續指，吳政亨是組織本案串謀計劃的重要一員。吳在facebook形容戴耀廷由「佔中、雷動、風雲、初選，為香港，一直挑最難的路而行」，感激戴「加持」他提出的聯署，吳表示會凝聚民間力量，全力支持爭取議會過半。庭上播放由吳政亨上載、介紹「三投三不投」的動畫片段，吳和馮達浚隨音樂節拍擺動。

控方又指，時任公民黨東區區議員鄭達鴻曾於港島東選舉論壇強調，他會反對通過財政預算案，若民主派取得「35+」議席，可由制度根本改革，是「光復法治」的最好方法，他提倡議會戰線。審訊明（8日）續。