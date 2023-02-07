密接六旬婦獨留家中倒斃　陪審團可裁死於自然或存疑 (17:51)

事主呂淑嫻終年62歲。死因裁判官周慧珠總結指，死者女兒趙海鈴於2020年12月8日確診感染新冠肺炎，翌日被送到亞洲國際博覽館隔離。趙於12月10日早上10時，致電死者，對方表示沒有感到不適。趙晚上約9至10時再致電死者，對方表示有流鼻水、全身病楚，以及咳嗽。翌日趙再聯絡其母已不成功。

裁判官指出，法醫潘偉明解剖死者後發現，死者的肺部、鼻咽、肺組織內找到2019新型冠狀病毒，肺部損傷情況亦符合新冠肺炎病徵，故分析死者直接死於新冠病毒，而死者本身患有冠心病，會加劇其他疾病的致命風險。

裁判官續指，如果陪審團接納法醫證供，可以裁定死者死於2019年冠狀病毒肺炎，以及促成原因是動脈粥狀硬化引起的冠狀血管閉塞（又稱冠心病），並裁定死者死於自然。

裁判官又指，救護總隊目陳健民於12月12日下午4時進入死者住宅，證實死者斃命，從她身上屍斑判斷早於同日10時半前死亡；法醫潘偉明從死者胃部無殘渣分析，推測死者死亡最早死於12月11日凌晨。