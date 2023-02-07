還押逾兩年IVE男生涉理大衝突　認暴動等罪囚3年2個月 (17:36)

被告為專業教育學院學生余文博（案發時18歲，現年21歲）已還押逾23個月，計算行為良好的三分一減刑後，他應在一至兩個月內獲釋。

郭官判刑時指，法庭毋須考慮被告是否參與校內的暴動，但被告仍是與約100人，為逃避警方追捕突圍，更有使用汽油彈、弓箭等攻擊警員的「惡劣行為」，強調判刑須考慮暴動的集體性質及後果，而非集中被告的個人行為，被告的行為亦至少是壯大聲勢試圖逃走。

郭官續指，他同意辯方指被告犯案源於反修例運動，不少巿民不滿施政及警方執法時的行為，做出過激行為，他亦對需要判處背景良好的年輕人入獄「感到難過同埋無奈」，惟被告「既然選擇違法達到佢心目中嘅目的」，便必須承受後果，故暴動罪以4年為量刑起點。

至於在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕兩罪，郭官考慮被告可使用雷射筆照向警員眼睛，被捕時亦試圖脫去裝備，企圖藉掙扎除卻罪責，兩罪分別以半年及3個月為起點。李官考慮3罪性質不同，刑期分期執行，連同認罪扣減，總刑期38個月。

郭官在判刑後向被告稱，相信懲教署在計算刑期後，會盡快安排他獲釋與家人團聚。散庭時，多名被告親友不住嗚咽，以紙巾拭淚。