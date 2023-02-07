政府擬順延中大醫院5年還款　稱若不支持勢難營運 (17:29)

本報向中大醫院查詢過去兩年整體病牀使用率，及是否有信心於順延後如期還清貸款，該院回覆稱於現階段沒有進一步資料公布。

中大醫院於2015年起分階段獲批共40.33億元借貸興建，須於首次提款起計的第6年作共10次年度還款，包括本金和利息，最後一次還款須在首次提款起計的15年內，即2032年。立法會文件顯示，首次還款期將於今年3月19日屆滿，預計涉及金額為6.29億元。

文件指，醫衛局尋求立法會財委會容許中大醫院順延5年還款，至2028年3月才開始還款，分10期每年還款至2037年3月，其中因順延而預計原來應收的利息，將由中大醫院於15年間提供公共醫療服務取代支付。文件顯示中大醫院匯報若按原定時間表還款，未來10年現金流預測狀况惡劣，還款後現金結餘將於2023年至2032年維持5100萬元至20.56億元負值，形容該院如不獲政府支持，將無法維持營運。

文件亦列出中大醫院對抗疫貢獻，作為全港唯一私家醫院接收醫管局轉介新冠病人，截至今年1月15日，該院為醫管局新冠病人提供3746個住院日次，並為非新冠病人提供1846個住院日次，合共佔同期18%服務量。文件提及，計及新冠和非新冠病人，該院共提供50張病牀協助抗疫，佔其2022年牌照所批准病牀數目23%，高於整體私院界別。當局認為，中大醫院為抗疫出力甚殷，應獲機會繼續營運。