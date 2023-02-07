2人理大外集結罪成判囚5月　官指不涉暴力行為對社群影響小 (16:00)

罪成的被告為浸會大學副學士生陳以諾（現年21歲，下同）及無業男子陳杰風（27歲）。綜合判辭及辯方求情，兩名被告基於未有深思熟慮、一時衝動犯案，他們案發時僅舉起雨傘，沒有暴力行為；兩人均來自關愛子女的家庭，父母對兒子犯案感痛心，撰寫求情信冀法庭輕判。

李官判刑時指，雖然本案案發時正值理大校內的暴動事件，但無證據顯示本案與校內的暴動有關，或有預謀發生。而本案的暴力程度明顯輕微，歷時僅13分鐘，集結者雖然逼近警方防線、辱罵警員，但沒有暴力行為或使用武器，亦沒有財物或人命損傷；案發道路是「掘頭路」，片段亦可見附近車輛仍能勉強通過，甚至有行人和旅客路過，有人在附近食肆用膳，可見對社群的影響不大。

李官續指，無證據顯示兩名被告有帶領角色，亦無直接參與逼向警方防線或使用暴力，參與程度不高，接納本案案情輕微，被告亦背景良好，考慮兩人審訊時同意大部分案情，現已有悔意，判囚5個月。