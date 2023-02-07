民主黨倡預算案全民派1.5萬元　並向曾染疫者派一筆過醫療津貼 (15:59)

財政司長陳茂波將於本月22日發表《財政預算案》，民主黨建議不分年齡向所有市民派發1.5萬元現金或消費券，並容許用以繳交水、電、煤等日常開支，協助市民應付疫後通脹及公營事業加價，並刺激本地消費。羅健熙表示，疫後本港經濟環境差，惟仍然應該鼓勵消費，否則壓縮開支經濟狀况或更差。他指出，政府在財政儲備減少下，仍然計劃發展中部水域人工島等大型規劃，認為政府可將有關開支用於其他地方。

至於「長新冠醫療津貼」，羅健熙稱不少新冠康復者患上後遺症，建議曾申報的確診者均可獲發津貼。他說對補貼金額沒有具體建議，冀拋出建議予政府考慮。

該黨亦提出多項紓困措施，包括公屋免租1個月，綜援及公共福利金「出雙糧」，寬減薪俸稅及個人入息課稅、上限2萬元，以及設立恆常失業援助金。

羅健熙表示，已將該黨建議交予財政司長辦公室，並已邀請陳茂波會面，暫時未獲回覆。

簡約公屋項目最近引起爭議，民主黨支持項目，但質疑政府不應隨意改變現行土地的臨時用途，並認為建築成本高昂，但使用5年不符成本效益。該黨發展政策發言人吳永輝指出，組裝合成房屋壽命可達10至20年，又建議政府檢視各項建築成本，包括可考慮減少層數以減省興建升降機開支。