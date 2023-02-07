退休警涉泊車爭執釀命案　控方引「車Cam」片段指被告行為具侵略性 (14:37)

被告為報稱已退休的鄺德榮（57歲） 原本和妻子李桂芳（58歲）同被控一項誤殺罪，早前控方撤銷李的控罪，並改控鄺一項襲擊致造成身體傷害罪。修訂控罪指，鄺德榮於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站襲擊陳國樑，因而對他造成身體傷害。

承認事實指，當晚6時45分，被告在上址停泊私家車後，與妻子一同下車離開。2人約6分鐘後返回，發現事主的輕型貨車正泊在被告私家車前面。隨即被告與事主發生衝突，期間事主9歲兒子從該輕型貨車下車。事主送院途中已沒有心跳脈搏，同晚7時25分被送到屯門醫院，46分鐘後宣告不治。香港中文大學醫學院教授李沛威的專家意見，指事主死於心臟病發。

當日到場處理的警員廖奇巍供稱，他不清楚被告與事主糾紛的原因。他從被告口中得知，被告買糖水回來後，要求事主將車挪前，以讓他駛走私家車。當被告駛前至輕型貨車旁邊時，事主向被告大叫。被告及其妻下車後，事主情緒激動，推被告及用手臂箍被告頸部。事主繼而推被告落地，拳打被告頭部，被告妻子嘗試拉開2人。最後被告脫身並返回私家車報警，當他再次觀察事主時，對方已倒地不醒。被告聲稱不知道為何事主會不省人事。