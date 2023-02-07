遮打集會襲警案　警稱遭圍毆及吐口水 (13:48)

4名被告案發時介乎17至34歲，依次為李旭熙、陳國榮、楊皓泓和黃家熙。黃承認暴動罪還押候判，陳則承認其中兩罪，否認兩罪，與另外兩名被告一同受審。

控方傳召案發時駐守公共關係科的高級督察蔡棟維，他供稱，集會當日下午約4時，蔡棟維接獲上級指示中止集會，他向民間集會團隊發言人劉頴匡建議站到遠處商談，劉拒絕，並要求他出示委任證，他一度認為「情况唔合適」拒絕出示，由於兩人以揚聲器交談，引來多人圍觀，有女子向他吐口水，最終他向劉出示委任證，並要求終止集會，在劉宣布集會終止後，蔡與一行警員開始遭圍觀者襲擊，他更被扯跌，在地上遭圍毆約一分鐘致頭破血流。

蔡棟維續稱，一名穿皮褸的男子協助警員，他跟隨男子逃至長江中心外，部分集會人士尾隨繼續指罵警員。他們未能進入長江中心，坐在地上稍息，不久便有「黑衣人攞住硬物襲擊我哋」，他坐在皮褸男和「黑衣人」之間，目睹示威者手持長條狀物施襲約1分鐘，而「皮褸人士正正喺前面，幫我擋咗大部分襲擊」。