律師行會計文員認盜逾240萬候判　求情稱還清款項後再被捕受打擊 (12:41)

被告佘詩韻（現年49歲）承認於兩項盜竊罪，並承認案情指，她自2012年任職蘇何律師行的會計文員，負責預備支票給合夥蘇志浩簽署。由於律師行有多張簽發的支票未能兌現，蘇開始留意被告，發現她經常聲稱打錯受款人名稱，在劃去名稱後要求他加簽確認。

被告在2016年1月離職前，預備兩張用以繳付律師行租金的支票予蘇志浩簽署，惟蘇發現一周後租金仍未繳付，遂向銀行查核，發現兩張支票的受款人均為被告的姓名，最終揭發律師行發出的共308張支票，存入被告的銀行帳戶，涉款共2,404,890.2元。

辯方求情指，律師行在2016年1月揭發事件，隨即透過民事訴訟向被告追討欠款，被告自同年3月起還款，一年後還清款項，雙方在2017年6月和解結案；被告在2016年4月首次被捕，直至2022年再次被捕及起訴，辯方強調案件拖延達6年，其間被告奮力工作，與丈夫合力還清款項，惟仍然再次被捕，受到不少打擊。

控方則解釋，律師行合夥人蘇志浩報案後錄取兩份口供，警方一直聯絡他索取更多資料，但蘇「未能適時協助」，法官詢問是否代表蘇「唔合作」，控方認為「可以咁講」，亦同意警方花費兩年索銀行紀錄是偏慢。