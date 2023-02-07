初選案｜庭上播初選協調會議疑偷拍所得　官指「無差別」否決預算案屬關鍵字 (11:34)

控方繼續讀出開案陳辭，指同案認罪被告、時任港大法律系副教授戴耀廷於2020年4月提出「攬炒」，並撰寫題為〈真攬炒十步 這是香港宿命〉的文章，解釋「攬炒」時間表。庭上熒幕展示該篇《蘋果日報》文章，戴表示民主派議員取得至少35席後，將被特首「DQ」議員資格，但過程需時。議會在民主派主導下，政府提交的撥款申請均被否決，政府只能維持一般運作，令社會陷入危機甚至引致「血腥鎮壓」。

控方指，戴耀廷於2020年5月8日出席新界西選區的初選協調會議，其中張可森、伍健偉、尹兆堅的代表、譚凱邦和王百羽在場，戴指新西和「超區」尚未訂下初選協調機制。庭上播放當日的會議片段，畫面顯示從枱底角度拍攝，鏡頭多番搖晃，偶爾拍到戴的容貌。

片段拍到戴耀廷表示，「最緊要就係唯有會令到有解散立法會出現呢，就係我哋能夠否決到財政預算案，如果否決財政預算案呢，我哋先至會行到下一步……包括否決財政預算案，就跟住後面嗰啲都係講緊達到五大訴求啦，淨係會好具體講到明特赦、懲戒警暴同埋就係重啟政改」。

否認控罪的16人為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。主審法官為李運騰、陳慶偉和陳仲衡。