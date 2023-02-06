便衣警拍攝疑堵路者遭「私了」　片段證事發時無堵路 (18:34)

被告蘇俊傑（26歲）報稱地盤工人，被控於2020年1月1日在旺角山東街和通菜街交界，與其他人士襲擊在正當執行職務的警員19597；以及與另一人襲擊警員10879。

警員何思駿供稱，他隸屬反黑組，當晚便衣巡邏至旺角奶路臣街時，看見有示威者堵路。何尾隨示威者至金雞廣場外，見示威者再次以雪糕筒等雜物堵路後，欲拍攝對方模樣。被告發現後，指罵何「影乜x野？」何見狀急步離關，逃至近通菜街時被人包圍。

何表明身份及掏出警棍警告，但被告一行5人圍毆何。有人將何推倒後，跪壓他的頸部，又有人拉扯何的頭髮，然後將他的頭部拗向後。直到有人大叫「有狗，快啲走」，施襲者才放開他。到場的警員拘捕了其中一男。其後何昏迷，在被救護車送往醫院途中才清醒過來。

何在辯方盤問下，同意他當時與示威者相隔一段距離，故看不清楚他們有否堵路。何堅稱，他見到馬路上有雜物，黑衣人亦手持雪糕筒及走出馬路，才覺得對方堵路。他並非故意將事件說成是堵路。