涉多次性侵繼女　47歲男否認八罪 (18:30)

男被告以英文字母L.C.作代號，他被控4項非禮、2項強姦及2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。控方開案陳詞指，事主Y 2005年出生，其生父母2014年離異，翌年母親改嫁被告。2018年7至8月Y與妹妹X及母親到雲南探望被告，被告帶3人遊玩，Y坐在他電單車後座，被告一邊用右手駕車一邊用左手觸碰她私處，維持數分鐘。被告亦趁X和妻子到洗手間時，從後揉Y乳房，同時以下體頂撞她臀部。Y曾勒令他停止，惟被告沒有理會。

某天晚上Y與被告同睡床上時被搖醒，驚見自己全身赤裸，被告下身亦無穿任何衣物，正在吸啜她乳房。被告遂立即將陽具從Y私處取出並離開房間，床上留有液體。另一天下午，Y在睡房用電話，被告強行把陽具塞入其口中，Y曾試圖合起嘴巴但不果。2019年1月至11月期間，被告在香港葵涌寓所內強姦Y；另趁Y睡覺時捉住她手部觸摸自己陽具上下移動。被告同年10月獲發單程證來港，11月22日經羅湖入境時被捕。