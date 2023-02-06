初選案｜控方開案陳辭播記者會片段　指戴耀廷提「立會過半」可成「憲制武器」 (18:24)

律政司副刑事檢控專員周天行讀出控方開案陳辭，指16名不認罪的被告於國安法實施翌日，即2020年7月1日，直至他們被捕的2021年1月7日，一同及與其他認罪被告，旨在顛覆國家政權而組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段，包括為了在立法會取得大多數控制權，藉此否決財政預算案等，嚴重破壞香港特區政權機關依法履行職能。

控方指出，戴耀廷於2019年尾提倡「35+」初選、發起涉案串謀計劃，他和區諾軒在發布多篇文章宣揚計劃，戴於2020年4月提出「真攬炒十步」，包括無差別否決財政預算案。不認罪的吳政亨連同認罪的戴耀廷、區諾軒等被告組織初選，以取得立法會過半數的議席。

其餘不認罪的15名被告，即黃碧雲、陳志全、林卓廷、梁國雄、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、施德來、柯耀林、李予信、何桂藍、鄒家成、余慧明，均參與初選，部分被告簽署「墨落無悔」聲明書，並出席協調會議。吳政亨則提出「三投三不投」，呼籲市民不要投票予不支持、不參與、不服從初選的候選人。

法官陳慶偉於散庭前特別提醒公眾人士切勿騷擾控辯雙方團隊，如不遵守規則，或構成藐視法庭及被判罰，但稱暫未有打算安裝閉路電視。多名被告步入囚室前揮手道別，當中有人說「辛苦晒！」，以及「記得睇一人婚禮！」審訊明（7日）續。