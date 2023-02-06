渣馬周日舉行　田總籲染疫者參賽前諮詢醫生　跑手帶政治標語或被DQ (17:40)

被問及會否要求選手服飾不要涉及政治標語，伍于豪表示，作為一個體育比賽的主辦單位，田總不希望此體育活動加入政治元素，形容渣馬是一個「很正面、很健康」的體育活動，期望跑手遵守大會守則，維持良好比賽氣氛與秩序。他續指，若發現相關標語將根據大會守則執行，相關跑手或被禁止參加賽事，亦會根據嚴重程度考慮禁止跑手日後參加田總舉辦的其他賽事。

多區分階段封路

全港多區由本周六（11日）晚上11時半起，因應賽事而分階段封路，最遲解封的港島區路段將於本周日下午2時後解封。警方及運輸署提醒，本周日油尖旺、港島北區等交通將較平時顯着擠塞，呼籲駕駛人士避免駕車前往受影響地區及改乘公共交通工具。

今屆全馬、半馬賽事以尖沙咀彌敦道為起點；10公里賽及輪椅賽則分別以東區走廊及灣仔運動場為起點，所有賽事終點設於維園。本周六晚起，警方將逐步封閉西九龍公路南行、彌敦道（尖沙嘴）、青朗公路（九龍方向）近大欖隧道出口、青馬大橋九龍方向往長青隧道（出口4A）、西區海底隧道、東區走廊等。

運輸署高級運輸主任黃安裕表示，本周六將有約230條巴士路線及約40條專線小巴路線分階段改道、暫停或縮短服務、臨時遷站，直至道路重開。黃安裕指，周日有8條港鐵路線將提早開出，其中屯馬線及東鐵線頭班車將於凌晨3時25分開出；另設28條特別巴士路線方便參賽者前往尖沙咀及銅鑼灣起點。