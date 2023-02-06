《給十九歲的我》｜有英華學生籲永久停播　老師冀「相信學校」 (15:15)

正就讀英華女學校的G同學向本報稱，早於首映禮已看過《給》一片，當時沒察覺學校打算公映，「以為圍內給師生觀看」。她曾見證《給》的團隊在校內拍攝，目睹部分師姐接受訪問，形容當時沒覺得反感，「只覺得是一套單純的紀錄片，紀錄學校搬遷過程，不知道會侵入別人的私生活，所以當時（觀看該片後）都覺得有少少不舒服」。

G說，班主任今早曾對班上同學發言，希望大家「相信學校，為學校祈禱」。她近日得悉片中有主角不同意公映，認為學校和團隊「有少少不尊重當事人」，建議永久不再公開播放，「已鬧出很大件事，再公映的話大眾都反感」。

來自另一級的學生E表示，看畢該片後理解有師姐不同意公開放映，「本身話係籌款活動，無端端變了公開播放唔係太好⋯⋯佢（主角）唔想畀人睇到啲私事，學校應該聽吓」。E同學稱，其班主任今早亦表示「希望同學相信校方」。她認為校方及導演張婉婷的團隊應與不同持分者妥善溝通，倘暫停公開播放期間未能達成共識，則應永久停止公開播放。