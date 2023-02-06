密接者倒斃案　專家證人指六旬事主風險高早應送院 (14:59)

事主呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。2020年12月9日，死者同居女兒趙海鈴確診感染新冠病毒，即日前往亞洲國際博覽館隔離。衛生署職員通知死者須獨自居家檢疫，等候通知入檢疫中心。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢，以傳染病學及內科的專家身份作供。曾表示，死者患糖尿病及冠心病，平日需要服用3種口服藥及2種注射胰島素。若新冠患者同時有上述兩種疾病，死亡風險上升10倍。加上死者高齡、痴肥問題，及有不少長期病，各因素都會增加死亡風險。

曾續指，死者病徵溫和，但驗屍報告顯示其新冠肺炎嚴重，這可能是死者出現無病徵下缺氧，又稱快樂缺氧，近3成新冠患者有此情況。2020年12月中有3種治療新冠肺炎方法，包括使用瑞德西韋治療、使用藥物降低病患的肺部發炎，及使用抗凝血藥治療病患肺部血管的阻塞。曾同意若死者於11日早上或之前送院，醫院能夠治療死者的新冠肺炎及併發症。