通關｜港人重迎「兩地跑」生活　冀經濟復甦收入增 (14:46)

在廣州從事食材和酒類生意的港人Leon說，原本生意主要在香港，此前上廣州拓展業務，因疫情不便來往而將主要精力放在廣州發展，總算站穩腳跟，亦撐過經濟低谷。他指未來會更着重香港業務，相信通關後發展會更好。不過，Leon的父親於疫情期間逝世，他和在港的妹妹被迫分隔兩地處理後事。「以後應該會好密（往返），都想多些帶小朋友來往，」家住粉嶺的Leon說，羅湖重開之後對他來說更加方便，「全面通關差很遠的，生意有得做，有得搵食。」

Leon說，封關令他更多在廣州生活，適應了內地模式和節奏，「想買什麼，按幾下手機，很快可以送到上來」，但香港不是這樣，如果有東西在超市買不到，無法上網搜尋，而要自己親身去找，成本太高，而且物價飛漲，「我兩年沒返港，上次返去一看，覺得東西貴了很多。」

「從7日到14日、到21日，再到返7日我都隔離過，現在放開了，」在內地經營珠寶生意的港人Steven憶起疫情期間過關不便只能苦笑，「以後就方便了，早上去晚上返都可以，多些時間陪家人。」他認為通關後兩地經濟會逐步復甦，多些人消費，但要恢復疫前繁榮仍需時間，估計至少要兩、三個月。他此前也曾在港開餐廳，但於疫情期間倒閉，「全面通關之後，應該返唔到轉頭，希望愈來愈好。」