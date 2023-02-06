通關︳截至4時逾17萬人經陸路口岸出入境　鄧炳強稱正與內地研簡化健康申報 (19:24)

鄧炳強今早先後巡視香園圍、落馬洲及羅湖口岸的運作情况，他說，當局已加派人手應付人流，今早整體運作暢順，最多人使用羅湖口岸，有約1.4萬人；其次為約1萬人使用的落馬洲口岸。首次容許旅客通關的香園圍口岸則有約1400人使用。

現時香港居民入境內地時要填妥健康申報，鄧炳強說，明白部分長者在健康申報時有困難，不同部門已合作成立關愛隊協助，當局亦正與內地一方商討，希望用最快捷方便的方法讓旅客出入境。對於水貨客問題，鄧炳強稱，由1月8日首階段通關起，當局至今未有發現水貨客問題，強調不會掉以輕心，政府亦已成立跨部門小組應對，並在上水等經常出現水貨活動的地方，加強巡查及執法。

多名高官巡羅湖口岸

署理行政長官陳國基今早亦連同運輸及物流局長林世雄、教育局長蔡若蓮及保安局副局長卓孝業，到羅湖口岸視察。他稱，新開放的口岸整體運作良好，已要求各相關部門密切留意口岸情况，尤其在周末及假期等較較多人過關的日子，做好人流管理。陳國基又說，已要求各口岸相關部門與公共交通工具營辦商保持緊密聯繫，確保有足夠公共交通服務接載旅客。

特區政府強烈建議，所有由香港前往內地的旅客，在出發當日到達口岸前，預先登入內地「出入境健康申報」網頁，或通過微信小程序「海關旅客指尖服務」完成健康申報，以縮短過關時間。