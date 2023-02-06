劉頴匡涉遮打集會案兩罪存檔法庭毋須受審　同案兩男認暴動候判 (13:55)

被告依次為劉頴匡（現年29歲）、學生李旭熙（案發時20歲，下同）、運輸工人陳國榮（34歲）、無業楊皓泓（19歲）學生黃家熙（17歲）。

陳國榮承認於遮打花園參與暴動及蓄意傷害警員，否認於長江中心外暴動及串謀傷人受審；黃家熙承認於長江中心外參與暴動，另一項串謀傷人罪則獲存檔法庭。另外兩人則不認罪受審。陳國榮已還押逾年，黃家熙則今撤銷擔保還押，辯方透露現年21歲的黃家熙是應屆文憑試考生，冀盡快還押安排應試。

陳、黃承認案情指，案發的集會獲警方發不反對通知書，集會其間有示威者拆走遮打花園的欄桿及向警員拋擲油漆，高級督察蔡棟雄終獲指示中止集會，劉頴匡遂宣布集會中止，惟約50名示威者包圍蔡及另外3名警員，有人向蔡吐口水，包括陳國榮的人群亦開始襲擊警員，並追趕他們至長江中心外，包括黃家熙在內的人群用鐵支及磚頭襲警。陳被捕後在警誡下承認曾腳踢警員。

各名警員送院治理，分別有頭部裂傷、頭骨骨裂、肋骨壓痛等傷勢，其中女偵緝警長孫偉薇須留院10天，獲批103天病假。