劉穎匡涉遮打集會案兩罪存檔法庭毋須受審　同案兩男認暴動候判 (13:55)

民間集會團隊於1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，警員與集會人士發生衝突，其中4男涉嫌襲警，被控蓄意傷人、暴動等罪，團隊發言人劉頴匡則被控煽惑他人參與非法集結罪及拒絕服從警員命令罪。案件今（6日）於區域法院開審，劉頴匡被控的兩罪獲存檔法庭，即他毋須受審。其中兩男承認暴動等罪，還押至案件審結後判刑。審訊明續。
被告依次為劉頴匡（現年29歲）、學生李旭熙（案發時20歲，下同）、運輸工人陳國榮（34歲）、無業楊皓泓（19歲）學生黃家熙（17歲）。
陳國榮承認於遮打花園參與暴動及蓄意傷害警員，否認於長江中心外暴動及串謀傷人受審；黃家熙承認於長江中心外參與暴動，另一項串謀傷人罪則獲存檔法庭。另外兩人則不認罪受審。陳國榮已還押逾年，黃家熙則今撤銷擔保還押，辯方透露現年21歲的黃家熙是應屆文憑試考生，冀盡快還押安排應試。
陳、黃承認案情指，案發的集會獲警方發不反對通知書，集會其間有示威者拆走遮打花園的欄桿及向警員拋擲油漆，高級督察蔡棟雄終獲指示中止集會，劉頴匡遂宣布集會中止，惟約50名示威者包圍蔡及另外3名警員，有人向蔡吐口水，包括陳國榮的人群亦開始襲擊警員，並追趕他們至長江中心外，包括黃家熙在內的人群用鐵支及磚頭襲警。陳被捕後在警誡下承認曾腳踢警員。
各名警員送院治理，分別有頭部裂傷、頭骨骨裂、肋骨壓痛等傷勢，其中女偵緝警長孫偉薇須留院10天，獲批103天病假。