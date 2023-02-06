初選案｜區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、林景楠列控方證人　辯方指區曾詳細交代事件發展 (13:32)

控方透露，本案認罪的被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠為控方證人，稍後將在審訊中作供。辯方形容，區諾軒為本案「重要證人」（key witness），他曾在口供交代案件不同階段的發展，辯方需時準備盤問區諾軒。

辯方提及，今年1月才收到近13000頁新證供，包括擔任「從犯證人」（accomplice witness）的同案被告所錄取的供辭，另於本月初收到近1200項「不被引用的材料」（unused materials），辯方需時準備和閱覽資料。

案件由法官陳慶偉、李運騰、陳仲衡審理。律政司由副刑事檢控專員萬德豪及周天行擔任主控。18人今在庭上正式答辯，伍健偉稱「我顛覆國家政權未成功」，他和林景楠兩人認罪，法官批准他們離席，惟伍健偉會繼續列席旁聽。

不認罪的16人為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。梁國雄表示「無罪可認」，何桂藍則指，律政司很遲才將修訂文件送予她，問對方仍否就「威脅使用武力」提出檢控，並質疑控罪詳情「不清不楚」。

辯方亦就一名關於facebook的控方專家證人問及控方，控方解釋期間，犯人欄內一度有人稱「too simple, sometimes naive」。法官提醒眾被告不要在大叫或者干擾法庭，警告他們勿作出幼稚的行為，否則或會於審訊時安排他們在門後列席。

另外，法官批准辯方為被告申請在聆訊時使用電腦，但他們只可以用來抄寫筆記，但不可作溝通之用，基於懲教保安理由，還押的被告可能不准將電腦帶返監獄。