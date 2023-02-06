《給十九歲的我》｜張婉婷向阿聆致歉　稱不想與學生訴諸法律 (13:03)

張婉婷今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時說，對阿聆的萬字文感愕然，「我哋識咗十年，以為好friend；可能喺情方面做得唔足夠，令到啲女仔咁困擾，我要喺呢方面道歉。」被問到有何說話想對聆說，張婉婷說希望她仍記得大家相識10年之間的情誼，又說對其困擾感不好意思：「阿聆你...你開心返啲啦，我哋𠵱家唔做啦，你知唔知道啊?」

張婉婷又解釋，2011年開拍前學生家長已簽署同意書，當中列明紀錄片可在戲院或不同媒體公映；片中女生中五、中六時，她亦曾提及有發行商有興趣發行，當時阿聆亦在場，未有退出拍攝，故認為她接受發行。直至校內公映後，阿聆提出對公映有保留，但曾說可接受包場及參加電影節，張婉婷說認為阿聆不想有太多觀眾：「我真係唔係好理解，因為包場都有好多觀眾，電影節都有賣飛。」張婉婷指校方尊重其意願，先做包場，「做包場嘅時間，都應該係各電影中做咗最長；」相隔大半年，團隊及校方認為大眾反應正面，加上阿聆父母及弟弟曾出席放映，稱阿聆心情已平復很多，故認為她已解開心結。

事件曝光後，團隊的做法備受批評，張婉婷說作為導演，受攻擊亦「冇法子」，會盡量安靜面對，「睇吓有啲咩可以改進。」她又說重點在於關注事件受困擾的人士，「我唔講我自己情緒啦。」 她說，所有事情都要視乎「法、理、情」，但強調學校不會以法律加諸於學生身上，個人取態亦不希望以法律解決問題。至於會否刪走涉及阿聆的片段後再將電影公映，她說，暫未有決定，「嘩我剪咗3年，嗰個洪荒之力真係好攞命，我未諗啊，要同學校及發行公司研究。」

紀錄片的其中一幕涉及主角之一阿佘參與廣告拍攝，片中未有交代該廣告同樣由張婉婷執導。她強調片中片段是自然發生，「唔係做出嚟，係真嘅。」她解釋稱當時認為阿佘能歌善舞，「佢樣又靚，又可以畀啲錢佢賺」，故聘請她作特約演員。

紀錄片中出現港隊單車運動員李慧詩的一幕亦備受爭議，李慧詩稱其「被通知」成為電影一部分。張婉婷解釋，當日經過一名名譽董事協助入場訪問，亦有說明是拍攝紀錄片，但不清楚李慧詩未獲知會。對於李慧詩感困擾，張稱希望可聯絡到她本人，並向她道歉。