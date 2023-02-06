通關｜香園圍旅客關口首日運作早上人流不多　鄧炳強到場視察 (11:43)

往返上水至香園圍口岸的城巴B7線今早首日運作，在上水寶運路開出，據本報記者在早上8時許觀察，在站頭僅零星人候車。

本報記者實測往香園圍口岸B7巴士車程，全程需33分鐘。在早上8時40分開出班次，在上水寶運路、鳳南路花園、北區運動場首3站，與港鐵站有一段距離，僅8人上車；至鄰近港鐵的粉嶺站則有13人上車，由該站起至香園圍口岸耗時20分鐘，較城巴宣傳僅需16分鐘慢4分鐘。

連接香園圍口岸交通另外包括九巴及小巴路線，城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人今早在口岸見記者，表示期望城巴在該口岸交通達到七至八成市佔率。城巴又預計到今年暑假，整體連接各口岸的城巴路線載客量可以回覆至新冠疫情前六至七成。

香園圍口岸的往內地的離境大堂，架設了多個鐵馬分流過去七日曾到訪台灣或海外地區的旅客，以及其他旅客，前者需要出示48小時內核酸檢測證明，由工作人員檢查紙本或電子證明，才可進入大堂。