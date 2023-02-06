通關｜香園圍旅客關口首日運作人流不多　鄧炳強到場視察 (19:16)

有深圳居民表示新口岸與其在內地的住所鄰近，亦有港人表示經香園圍口岸由巴士接駁，較搭東鐵綫到羅湖口岸車費更平，日後會選擇用新口岸。

據當局要求，過去7天曾到台灣及海外人士前往內地前，須持48小時內新冠檢酸檢測。在香港一方的離境大堂外架設了鐵馬分流，由工作人員檢查相關人士的紙本或電子核酸檢測報告，其餘人士則毋須出示證明，即可過境。本報記者早上實測新口岸由香港往內地過關流程，11時08分在離境大堂出發，11時17分即完成過關流程，全程僅需時9分鐘；回程返港則僅需5分鐘。

在深圳蓮塘口岸商業城，中午人流稀少，商場地下多個舖位未有商戶進駐，部分在閘外圍上帆布寫有「開張在即」字樣，有營業的店舖僅6間，包括速遞門市、小食店、煙酒店等。口岸附近有地鐵站及公交站，前往深圳各區。

至於往返上水至香園圍口岸的城巴B7線今早首日運作，在上水寶運路開出，據本報記者在早上8時許觀察，在站頭僅零星人候車。

本報記者實測往香園圍口岸B7巴士車程，全程需33分鐘。在早上8時40分開出班次，在上水寶運路、鳳南路花園、北區運動場首3站，與港鐵站有一段距離，僅8人上車；至鄰近港鐵的粉嶺站則有13人上車，由該站起至香園圍口岸耗時20分鐘，較城巴宣傳僅需16分鐘慢4分鐘。

連接香園圍口岸交通另外包括九巴及小巴路線，城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人今早在口岸見記者，表示期望城巴在該口岸交通達到七至八成市佔率。城巴又預計到今年暑假，整體連接各口岸的城巴路線載客量可以回覆至新冠疫情前六至七成。