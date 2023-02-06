通關｜首名經羅湖赴深客耿先生：趕8點半東莞上班　記者實測羅湖回港僅10分鐘 (10:57)

耿先生在東莞從事自動化零配件生產已20多年，疫情期間一年只回港一兩次，覺得虧欠家人，認為通關對於工廠出口、貿易亦有幫助。深圳海關關員向他獻上花束，又邀請他在「許願牆」上留言紀念。

新界北立法會議員劉國勳亦於6時多經羅湖口岸到深圳，體驗全面通關流程。他表示除了要填健康申報，「與3年前沒什麼分別」。劉說，港鐵職員在東鐵線上已不斷提示、協助旅客填寫申報，未填好的旅客可在旁邊通道填寫，不會妨礙通行，整體秩序順暢。

過去每日過關人流量最高的羅湖口岸，上午未見人潮。本報記者於早上8時經羅湖口岸到香港，整個過程順利，用時約10分鐘。雖期間需要出示健康申報碼，沿途也有十數名旅客即場填寫申報，但有工作人員協助，未見阻礙。

從聯檢大樓進出境大堂，沿途地面上的通關指引標識均為重新貼上，十分新淨；惟商鋪如cdf免稅店、深圳免稅店等均未有營業。過關後，在東鐵羅湖站有地鐵職員派發口罩，也有工作人員持「你好，香港」歡迎來港旅客。

而在上水站，月台有港鐵職員協助前往內地的市民填寫健康申報，有老人家手拿小筆記本，一字一句讀出其個人資料，由職員幫忙代填寫。前往廣州探親的王小姐表示，很多老人家本身都不太會使用手機，填報內容太細節，且表格又細。她認為健康申報很沒必要，「沒有核酸檢測卻要做申報，過關有紅外線檢測，有人發燒就抓他出來，申報是看你誠信而已」。

在深圳一側的羅湖口岸大樓出口今日只開地面一樓，旅客如需轉搭的士或地鐵，可經扶手電梯前往地下一層。但前往二樓赴港通道只有樓梯，沒有電梯，不少現場巡邏人員要幫旅客搬運行李。在羅湖汽車站，牆上貼有「歡迎香港同胞返深」標語，職員表示購票旅客多數是返鄉港人，客流量比以往增加不少。