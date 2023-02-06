初選案｜庭外人龍晚上再現備食物摺凳　部分人取籌後即離場　稱不識被告、不知何事 (19:27)

本宗高等法院案件，今日移師至西九龍裁判法院審理。法院附近有警員戒備，麗閣邨和商場V Walk外均停泊警車。

本報今早向隊伍前方的部分市民查詢，包括為何到場旁聽。其中一名男子表示「唔清楚」，亦有女子誤指旁聽「國家法」案件。庭外所見，一批人成功取籌後離開法院，沒有留在公眾席。另有一批女子將籌號拍攝上傳到WhatsApp通訊群組，表示「我地未聽過審，嚟聽下」。

社民連成員曾健成在庭外質疑，有人收錢排隊，令其他人無法旁聽。被告梁國雄的妻子陳寶瑩則指，「排隊黨」對旁聽市民不公道。