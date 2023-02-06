初選案｜庭外人龍晚上再現備食物摺凳　部分人取籌後即離場　稱不識被告、不知何事 (19:27)

47人因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，案件今日（6日）早上10時開審，部分旁聽市民提早排隊取籌聽審。本報向前排市民查詢，有中年男子無法說出旁聽案件的名稱，亦否認旁聽支持初選案被告，指「唔識佢哋」。另有一批女子取籌後將籌號拍攝傳上通訊群組稱「要留念」，亦有人取籌後隨即離開現場。社民連成員「阿牛」曾健成質疑現場有「排隊黨」，令其他市民無法旁聽。下午散庭後，隨即有市民在外排隊。其中有人的whatsapp群組出現「冇人排隊？」的信息。當傳媒上前查詢時，排隊市民未有回應並即時散去。直至晚上近7時，再有十餘人在法院外排隊，部分人帶備食物、摺櫈等到場。記者上前詢問他們排隊的原因，一名女子稱「我唔知排咩㗎」、「你問我問邊個？」另一名男子則回答「我嚟關心社會」又說「我知道審咩，但我唔想講」。
本宗高等法院案件，今日移師至西九龍裁判法院審理。法院附近有警員戒備，麗閣邨和商場V Walk外均停泊警車。
本報今早向隊伍前方的部分市民查詢，包括為何到場旁聽。其中一名男子表示「唔清楚」，亦有女子誤指旁聽「國家法」案件。庭外所見，一批人成功取籌後離開法院，沒有留在公眾席。另有一批女子將籌號拍攝上傳到WhatsApp通訊群組，表示「我地未聽過審，嚟聽下」。
社民連成員曾健成在庭外質疑，有人收錢排隊，令其他人無法旁聽。被告梁國雄的妻子陳寶瑩則指，「排隊黨」對旁聽市民不公道。