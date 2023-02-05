《十九歲》停公映　導演張婉婷：溝通後或可再上映 (20:04)

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《十九歲》兩主角稱不同意公映 李慧詩稱未獲知會訪問用作紀錄片

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張婉婷今日見傳媒時表示，紀錄片開拍前，各方已簽了同意書，雖然當時未知該片能否公映，但第一份同意書內容已包括紀錄片可在戲院或不同媒體公映。她續稱，至片中女生中五、中六時，她曾向她們提及，有發行商有興趣發行該片，當時阿聆亦在場，有女生得悉該片將在戲院上畫時要求退出，阿聆有勸說該女生，稱已簽了同意書，故張認為除了要求退出的女生，其他女生都認為紀錄片公映沒有問題。

該片公映前，6名女生再被要求簽同意書，其中阿聆沒有簽署，影片仍公映，張婉婷說，因為影片公映前，曾舉辦不少包場放映和參加電影節，阿聆的父母及弟弟有出席其中一場放映，並稱阿聆已平復了很多，故張理解為，對於公映 「佢（阿聆）OK」。

單車運動員李慧詩的訪問片段也出現在紀錄片內，但李慧詩今日稱，沒有獲告知訪問會用作紀錄片，張婉婷說，當時是透過一名「名譽董事」協助團隊入場訪問李慧詩，有向名譽董事講及是要拍攝紀錄片，「 或者當中有甩漏，有人無同佢（李慧詩）解釋。」

對於該片引發的是非，張婉婷形容是「永恆的一個片段」，又稱初心是希望分享一個成長故事，適逢這10年是香港最動蕩的10年，想將拍攝的電影與大家分享。她就暫停公映對團隊、學生、舊生等致歉，又稱與女生溝通後 「或者仍有一線曙光」