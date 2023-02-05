發起拍攝《十九歲》前校長：引起學生和學校困難深感抱歉 (18:43)

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提出拍攝計劃的英華前校長石玉如透過群組管理員於英華舊生facebook群組發文，稱作爲紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議責無旁貸，又就引起學生及學校種種的困難深感抱歉。她說，十分重視紀錄片中呈現的每一個生命，相信現為英華一個極艱難的時期，要以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，「讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。」

校方：要平衡好多方面、好多人

紀錄片當中被拍攝的女學生阿聆，在《明周文化》發表自白，稱由始至終都不同意紀錄片以任何形式進行公開放映，但與校方多次交涉不果，斥製作團隊及校方未有尊重其意願。

校方之後回應《明周文化》稱，紀錄片要平衡多方面，要小心謹慎地衡量；又說如果學生早點提出，可以退出。石玉如表示，從2011年底到2015年退休時，完全沒有就拍攝收到投訴，稱難過現時已錯過處埋的時機，又說曾指出如影片傷害學生就不要放映，但可惜未有早點知悉事件：「如果早點（提出），可能不會發生這樣的事。」現任校長關翰章就說，後期認識到有同學對電影公映有保留，或對拍攝手法及導演有不滿，但校方要平衡多方面、好多人，「所謂法理情，我們基督教學校還有靈性的角度，好小心謹慎地衡量，」又指問過校董會看法、徵詢過法律意見，亦聯絡過專業輔導人士，認為事情要平衡，也要向前看。