《十九歲》兩主角稱不同意公映　李慧詩稱未獲知會訪問用作紀錄片 (18:00)

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曾要求刪走其相關片段遭拒

阿聆在自白中表示，在10年的拍攝期間，一直以為紀錄片是供校內放映或籌款之用，她直至2021年12月前半年內才得知校方及導演有將電影公映的打算，她其後已多次提出反對，反映對公開私隱的憂慮。

她稱，校內首映後曾向校方提供的心理醫生求助，醫生亦指其狀態不適合將電影公映。她曾要求導演把其相關片段全數剪走，但對方以影片已通過電檢為由被拒絕。校方其後草擬同意書，簽署後將授權校方參與電影節等，阿聆未有簽署；校方其後拿出於2012年由阿聆父母簽署的文件，稱是一份同意書，又稱若她繼續阻止電影上映或有法律責任。她說，直至當時才知道文件非簡單通告，而是有詳盡細則的同意書。

阿聆指出，在最後一次與校方及張導演的會面中，對方指出因已與發行商簽署合約，即使反對他們亦無力改變任何事情，「無論我準備好與否，公映都會如期進行。」阿聆說，尊重《給》具其價值，但電影在處理學生私隱及道德倫理等問題過於粗疏，最終決定公開事件是因為忍耐已到了臨界點。

阿佘形容「雞同鴨講」終妥協

片中另一女生阿佘接受《明周文化》訪問時說，第一次觀看電影時，該版本已通過電檢，未能再刪改。她說，本來不想電影公映，首次看到電影時更有些傷感、情緒不穩定，又說曾向導演張婉婷表達對阿聆的憂慮，形容對方覺得「沒什麼大不了」。

她最後妥協，亦簽下校方在2022年提出的新同意書，「最後我做過一大輪掙扎之後，跟那些大人雞同鴨講完，我便認為算了，我簽吧。」她轉以專注處理自己的情緒及心態。阿佘又形容，感覺像「賣豬仔」，雖認同電影有正面意義，但希望呈現最真實的自己，故決定受訪：「我主力想告訴觀眾，我是一個好忠於自己、好true的我，我不會因為這套戲可能有好多好評，就對於這套戲不對的事、不好的位我隻字不提。」

賽後訪問被用作紀錄片 李慧詩：氣在心頭

《給十九歲的我》其中一幕有李慧詩在2016年的訪問，問問題的是張婉婷，李慧詩今日在facebook表示，自己是「被通知」成為電影的一部分，她憶述，當年接受訪問時，已覺得張發問很奇怪，跟比賽完全沒有關係，原本以為張不是平時訪問運動員的記者、沒有經驗。李慧詩說，曾質問自己，張當時是否曾提及訪問會用作紀錄片，只是自己忘記了，「由優先場想到現在，我都難以用 『忘記』去說服自己」。

李慧詩說，因片段由張婉婷擁有，放上熒幕沒有犯法，「是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」李形容對事件氣在心頭，「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」