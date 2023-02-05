市建局觀塘市中心第4、5區發展區項目流標　韋志成：擬加入住宅元素改混合發展 (18:10)

僅接獲一份標書的市建局觀塘市中心第4、5區發展區項目流標，市建局行政總監韋志成表示，招標遴選小組在審議標書時作出多項考慮，包括參照測量業界一貫的土地估價機制及市場相關物業樓面的成交數據等因素，再加上項目不涉及住宅樓宇供應，故最終建議董事會收回項目。不過，他說雖然項目流標，但相信「有危就有機」，認為應將項目由「商業用途」改為混合發展，加入住宅元素，提升項目吸引力。
韋志成今日（5日）發表網誌，稱項目規模龐大，涉及超過收購400個私人單位業權及處理100多間違規構築物的龐大開支。他說，若在市况低迷下貿然批出土地，項目將出現財務虧蝕，並因而降低市建局能投放在未來市區更新項目的資源，影響業務發展。他說，市建局對項目發展前景仍然感到樂觀，不會因一時的市場波動而急於批出標書，會研究項目未來的發展路向，擬訂適當的替代方案。
韋志成表示，團隊認為該項目應由商業用途改為混合發展，並結合「一地多用」概念，加入住宅發展元素，試行「垂直城市」，讓日後的中標發展商可更靈活調撥發展樓面，作住宅及辦公等不同業務。他說，市建局已就混合發展規劃的概念初步與相關政府部門交流，並得到正面回應，亦就此展開全面技術評估，特別是交通負荷的評估，以深化相關規劃和執行細節，爭取在本年內向城規會提交改變規劃用途申請。
他又說，市建局技術評估、城規會改規劃，以及與政府部門商討土地契約等程序，約需24個月才完成所需的程序，市建局將研究第4及第5區土地的臨時用途，包括透過地方營造，將土地臨時轉化作供市民自由享用的多元化活動空間。