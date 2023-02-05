市建局觀塘市中心第4、5區發展區項目流標　韋志成：擬加入住宅元素改混合發展 (18:10)

韋志成今日（5日）發表網誌，稱項目規模龐大，涉及超過收購400個私人單位業權及處理100多間違規構築物的龐大開支。他說，若在市况低迷下貿然批出土地，項目將出現財務虧蝕，並因而降低市建局能投放在未來市區更新項目的資源，影響業務發展。他說，市建局對項目發展前景仍然感到樂觀，不會因一時的市場波動而急於批出標書，會研究項目未來的發展路向，擬訂適當的替代方案。

韋志成表示，團隊認為該項目應由商業用途改為混合發展，並結合「一地多用」概念，加入住宅發展元素，試行「垂直城市」，讓日後的中標發展商可更靈活調撥發展樓面，作住宅及辦公等不同業務。他說，市建局已就混合發展規劃的概念初步與相關政府部門交流，並得到正面回應，亦就此展開全面技術評估，特別是交通負荷的評估，以深化相關規劃和執行細節，爭取在本年內向城規會提交改變規劃用途申請。

他又說，市建局技術評估、城規會改規劃，以及與政府部門商討土地契約等程序，約需24個月才完成所需的程序，市建局將研究第4及第5區土地的臨時用途，包括透過地方營造，將土地臨時轉化作供市民自由享用的多元化活動空間。