政府過去數年收30公頃棕地影響400經營者　3幅官地月內交中標者重置 (13:21)

發展局表示，過去數年，政府收回及清理約30公頃棕地，約400個業務經營者受影響，政府除了向他們提供金錢補償，也會提供其他支援，例如協助在私人土地重置的作業者取得規劃許可，自2019年起，當局協助逾20個作業者取得相關規劃許可，當中包括物流、汽車維修、製木廠、建造業等經營者，地政總署亦已批出17個在遷置土地上興建構築物的豁免書。
此外，政府會物色部分政府土地作短期租約用地，讓受影響的作業者投標，發展局長甯漢豪今日於網誌中表示，過去兩年已闢出8幅共18500平方米的用地，另有3幅共4500平方米的用地已完成招標，本月內會交付中標者。網誌引述地政總署助理署長趙莉莉說，當局正物色更多適合的政府土地，讓影響的棕地作業者參與短期租約的投標。
甯漢豪說，有作業者曾向當局反映在尋覓私人土地重置作業時遇到困難，當局正加強整理參考資料，目標於今年第一季向他們提供資料，讓棕地作業者知悉有較大機會容納棕地作業的地帶。
發展局首席助理秘書長袁承業表示，局方已加強督導和協調不同政府部門，為一些擬於私人土地重置的作業者，提供規劃及地政上的意見。發展局副局長林智文說，當局亦致力推動多層現代產業大樓的發展，協助受影響作業者以更高效的用地方式營運並且進行升級轉型。