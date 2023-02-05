政府過去數年收30公頃棕地影響400經營者　3幅官地月內交中標者重置 (13:21)

此外，政府會物色部分政府土地作短期租約用地，讓受影響的作業者投標，發展局長甯漢豪今日於網誌中表示，過去兩年已闢出8幅共18500平方米的用地，另有3幅共4500平方米的用地已完成招標，本月內會交付中標者。網誌引述地政總署助理署長趙莉莉說，當局正物色更多適合的政府土地，讓影響的棕地作業者參與短期租約的投標。

甯漢豪說，有作業者曾向當局反映在尋覓私人土地重置作業時遇到困難，當局正加強整理參考資料，目標於今年第一季向他們提供資料，讓棕地作業者知悉有較大機會容納棕地作業的地帶。

發展局首席助理秘書長袁承業表示，局方已加強督導和協調不同政府部門，為一些擬於私人土地重置的作業者，提供規劃及地政上的意見。發展局副局長林智文說，當局亦致力推動多層現代產業大樓的發展，協助受影響作業者以更高效的用地方式營運並且進行升級轉型。