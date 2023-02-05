機管局料機場年底可回復疫情前8成客量　全面復蘇或要兩年 (11:00)

特區政府推出「你好，香港！」（Hello, Hong Kong）大型宣傳活動，將派發50萬張免費機票。林天福今早於商台《政好星期天》中說，疫後全球都在「搶客」，故要推出震撼性數量的優惠才有效果，以吸引國際媒體報道，並引起海外人士正面關注香港。他又說不能透露購入機票的價格，僅稱十分便宜，形容航空公司「半賣半送」。

他又說，本港航空公司正按市場需求加緊航班服務，至於國際航空公司，他稱要待3月才陸續來港，回復以前航力仍需要時間。他指出，機管局早前已成立專責團隊，積極外出「敲門」，與不同航空公司溝通，爭取他們早日增設到港航班。

大灣區30個地點設設城市候機樓

3年新冠疫情期間，機管局曾經歷每日只得幾百人流，林天福稱，生意減少下，機管局在多方面緊縮開支，並發出「長債」，對未來財務非常有信心。他又說，機場三跑落成後，推算每年客流量可達1.2億人次，而預料在2024年底落成的航天城可成為香港以至大灣區新地標，可將機場發展成「機場城市」。

他又稱，希望將香港機場打造「大灣區首選國際航空樞紐」，現計劃於大灣區30個地點設城市候機樓，並於港珠澳大橋建設封閉通道，日後內地或澳門旅客在當地出境後，可經港珠澳大橋，在不用入境香港的情况下直接登機，將有助吸引更多人使用香港機場。貨運方面，他透露，機管局正於東莞建設物流園，貨物日後同樣毋須入境香港，可以在抵達東莞後，由機管局安排上機，料較現時快三分一至一半時間。