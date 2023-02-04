小一派位「大抽獎」今展開　家長稱暫未考慮移民憂文化斷層　惟不等於對港教育制度有信心 (16:02)

家長陳先生說，選校策略不因近年移民潮變得進取，「你揀人時，人揀你」，指自己以平常心應對。他指暫未考慮移民，認為兒子長大後，可再決定會否海外交流和升學。他又認為，讀本地課程不等於對香港教育制度投下信心一票，「你冇得揀，現在談信心太早，香港教育一向填鴨式，要再看看會發生什麼事」。對於本地學校正推行國安教育，他稱「兒子太小，不會理解所有事」，故他平日會適時教導孩子，以多角度看待事情。

家長鄺太表示，疫情已緩和，加上通關因素，相信很多內地生來港就學，認為有不少競爭。她稱，暫未考慮移民，「移民就會學其他語言，想小朋友掌握好中文基礎，如果這班小朋友都走了，好少人再傳承香港文化……如他們都不守護香港，斷層會好犀利」。

除了親身交表，教育局今年亦推出「小一入學電子平台」，讓家長登記後以「智方便+」綁定帳戶，完成交表手續。家長何先生，他住在統一派位中心附近，故選擇前往交表。家長陳先生亦是附近居民，「電子化交表是為方便，但行過來仲方便過（在電子平台）入咁多資料」。