環保署前年拒續牌油塘混凝土廠　上月高院維持決定　關注組織今發起限聚令後首次遊行抗議 (13:37)

今早11時約七至八名市民由油塘消防局遊行到東源街22號的混凝土廠，有警員拍攝及錄影現場情況。在場警員表示，因遊行人數少於30人，毋須事先申請不反對通知書。

遊行發起人James Ockenden指，涉事混凝土除了非法經營，有附近居民向觀塘區議會投訴該廠排方污染物造成，影響健康。他續指，該廠遭下令關閉後仍非法營運，質疑環保署並未再就其無牌經營和排出污染物作跟進，批評署方執法緩慢。James表示，同樣關注事件的觀塘區議會前年成立了有關工作小組，邀請了環保署參與會議，討論該廠事宜，當時署方未有派員出席。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋亦參與遊行，他指油塘混凝土廠工作小組曾找環保署監測涉事工廠的排放物，獲署方回覆該廠排放的空氣污染物沒有超標。他質疑，「如果無超標點解，一開始環保署唔發牌？」，而該廠至今仍在無牌營運，馮促當局盡快執法。

上述混凝土廠位於油塘東源街22號，環保署2021年4月拒絕其續牌申請，指相關公司因未能向署方提交足夠資料，證明該混凝土廠有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾。公司就被拒續牌向上訴委員會上訴，去年1月被駁回，環保署要求混凝土廠停工。混凝土廠去年中入稟高院申請司法覆核，挑戰環保署拒絕其續牌申請的決定，高院今年1月20日拒絕批出司法覆核許可，並指本案並無合理可爭辯的地方。