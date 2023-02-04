旺角寵物店停業遺四貓　一貓死亡疑涉虐畜 (12:22)

消防昨晚10時許接報後，先升起雲梯了解，確認有貓在店內，再與警方破門而入，在單位內尋獲四隻貓，據悉死亡的是布偶貓，另外三隻為兩隻緬因貓及曼基貓。毛守成員稱，單位內凌亂，「成地垃圾、成地貓屎」，雖有糧食，但其中一貓被困房內，疑被餓死。愛護動物協會人員凌晨到場檢走貓屍，其餘三隻貓放入鐵籠帶走。

報案人李先生表示，昨午行經西洋菜南街154至158號唐樓，留意到一樓窗邊有貓咪，擔心如無窗紗，貓咪會爬窗墮樓，遂打算上樓提醒主人。他上樓期間遇見業主立案法團代表在場清理紅油，惟對方稱「私人嘢我哋唔理」，李先生於是返回香港仔住所。他其後仍然放心不下，與「毛守救援」成員再到旺角了解，得悉單位所在貓店起碼一星期沒開燈，終決定報警。

現場所見，單位門外曾貼上「萌貓生活館」及「Fluffy Paws」字眼，地面有少量紅油跡。翻查資料，「萌貓生活館」創辦人曾在去年11月受訪，稱從小非常喜歡小動物，又指希望有安全、衛生的地方照顧貓咪，為其他貓奴提供優質健康食糧，故成立生活館。另外，上址在2020年6月曾被淋紅油，當時店名為「大貓俱樂部Fluffy Paws」。