警破「猜猜我是誰」電騙洗黑錢集團拘7人 涉款150萬 (19:22)

警方昨天（2日）及今天（3日）展開行動，拘捕7名年齡介乎17至49歲的本地男子，據悉部分人有三合會背景，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及 「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。另外，警方搜查尖沙咀一個相信由洗黑錢集團所租用的商業單位，檢取100萬元現金及15隻共值400萬元的名表。

警方指，該詐騙集團通常在日間致電老人家的家居固網電話，聲稱自己是他們的親人，並且換了新的電話號碼。翌日再致電同一號碼時，詐騙集團就會聲稱自己被捕需要保釋金、或者與人爭執要賠償，要求老人家提供金錢，並由朋友代爲領取。當詐騙集團成功取得金錢，就會將錢交到上述尖沙咀單位進行洗黑錢活動。

警方呼籲市民盡量抽空關心家中長者，例如午膳時間致電回家問候他們「食咗飯未」、提點他們常見的騙徒犯案手法等等。長者接到類似電話時亦要保持冷靜，聯絡親友求證以及報警求助。