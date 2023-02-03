政府外判文員認用假「安心出行」候判　求情冀判社服令 (19:08)

辯方求情稱，被告伍敏怡（23歲）在破碎家庭成長，但品學兼優，她當時任職大學畢業後的首份工作，因本案被辭退。被告擔心使用真正「安心出行」應用程式會洩露私隱，她用虛假程式只是為了上班，而且案發當天是政府實施強制使用「安心出行」的第一日，被告不知後果、一時愚蠢犯案，望判處非監禁式刑罰。

案情亦指，政府於2021年11月1日起強制市民使用「安心出行」進出政府大樓，政府僱員及公眾人士亦需要掃描二維碼。當日早上約9時，在入境事務大樓大堂檢查「安心出行」的入境處職員截查被告，察覺對方展示的手機介面和真正「安心出行」不同，左上角欠缺一個標誌，於是發現被告使用虛假「安心出行」。

警方其後到場拘捕被告，被告於警誡下保持緘默。警方在被告手機發現，被告上司案發前以信息提醒她需遵從「安心出行」要求，被告回覆「Okay」。被告又曾在連登討論區瀏覽名為「離線牌安心出殯」的帖子。