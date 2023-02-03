殺情婦無屍案開審　證券公司前董事否認謀殺 (18:27)

被告陳文深（現年49歲）否認於2011年10月6日在香港謀殺女子秦嘉儀（終年33歲）。控方開案陳辭指，事主為四川人，她於2006年結婚和來港居住，翌年離婚後繼續留港。同年，在夜總會做公關的事主認識被告，兩人發展親密關係。被告於2009年購買淘大花園涉案單位，單位為事主名下。

起初事主和被告來往時感到幸福，但至2011年3月，被告妻子揭發他們的關係，事主情緒低落及患上抑鬱症，需要看心理醫生。有鄰居從窗戶見過被告在單位內和事主爭吵。大廈的閉路電視顯示，事主於同年10月5日返回單位後沒再露面。

控方續指，被告於同月6日傍晚6時許，到訪該單位約一個多小時並謀殺事主，他曾購買長達1米多的真空儲物袋及保鮮紙等處理事主屍體。翌日，被告用手推車將一個笨重、載着屍體的尼龍袋搬離單位，再駕車運到將軍澳棄屍。

被告其後指示裝修工人清空該單位，他跟事主朋友訛稱自同年10月3日起沒有見過她，又用事主手機向心理醫生和其朋友發信息，表示她當時身處內地，以製造事主仍然在生的假象。事主胞兄於3個月後來港，就事主失蹤報警處理。