4人涉循科學館逃出理大被控暴動　3被告改認罪候判 (17:02)

今日認罪被告為郭志帆（26歲，無業）、馬嘉惠（女，29歲，登記護士）及嚴家朗（30歲，汽車美容技師）。郭另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。餘下一名被告鍾泯浚（30歲，學生）繼續受審。

辯方求情指，郭候審期間已知錯，打算認罪，但又不願面對牢獄，因為郭想把握時間工作，在入獄前儲下積蓄供家人使用。辯方又指，郭不是開審後一段長時間才認罪，現階段仍未傳召證人，遂冀法庭酌情減刑。

嚴及馬是夫妻。兩人的代表律師指出，馬的父親是一名退休懲教人員，其父在求情信中自責過往工作中教化他人，卻未能教導其女，令她犯下大錯，並稱揚女兒生性熱心助人。馬為丈夫寫求情信，稱嚴鑽研為汽車貼膜的技術，又將手藝教給青少年，免得對方誤入歧途。辯方解釋，嚴因為教育水平低及見妻子已有多封求情信，才無替妻子寫信求情。

另外，控方案情顯示，科學館閉電視拍攝到3名被告於2019年11月18日，連同他人企圖逃離理大，衝向當時暫停向公眾開放的香港科學館停車場，但被其後到場掃蕩的警員發現及拘捕。