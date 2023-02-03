簡約公屋｜黃偉綸稱改善民生不單以金錢衡量　指挑起社會矛盾做法不智 (15:40)

黃偉綸說，簡約公屋具有非常重要的社會功能及價值，是切實改善民生的重要一步，價值不能單以金錢衡量：「『加減乘除』背後是一個個有血有肉、活生生的居住慘况，我們不能無動於衷。」他指，政府今次亦拿出決心排除萬難，希望盡快改善不適切居所住戶的居住環境，亦會確保公帑小心運用。他稱現時無條件一拖再拖，呼籲立法會議員和各界將心比心，「不要離棄社會上最需要幫助的一群人。」

他亦重申，九龍東作為第二個核心商業區（CBD2）的規劃願景不變，而啟德本來交通規劃已預算相當的人流，屯馬線亦有剩餘載客量，加上運輸署計劃增設新巴士路線，政府有信心公共運輸服務足夠應付需求。

政務司副司長卓永興亦於帖文下留言稱「舉腳贊成」，其後有網民向他表達不滿。