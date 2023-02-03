格鬥教涉煽動後被改控煽動顛覆國家政權罪　認罪候判 (14:58)

法官練錦鴻指出，被告黃德強（59歲）利用兩個標示不同姓名的社交媒體帳戶犯案。雖然辯方堅稱被告無精神問題，用不同姓名只為掩人耳目，但法官下令為黃索取背景、精神及心理醫生報告，其間須還押；另一被告張文芝（女，62歲）自去年3月中還押至今，法官表示張有還押期可能超出總刑期風險，故批准她以10萬元現金加人事擔保保釋，期間等候索取背景報告。

案情指，2022年3月16日，警方調查兩個Facebook帳戶內共39則帖文，內容涉及宣傳習武以推翻中國共產黨及特區政府。警方4天後派喬裝警員報讀涉案武術班，當時除了兩名被告外，另有4名參與者。同日警方上門以「煽動罪」拘捕兩名被告，黃招認是武術班教練，以及持有該兩個Facebook帳戶。

警方在武術班課室內，搜出四疊手寫筆記，內容涉及被告想成立香港武獨黨，透過武力促成香港獨立、招募學生學習軍事，建立軍隊及影子政府，以及利用軍隊摧毁駐港解放軍等。被告手機有一份載有致函袁弓夷書信的檔案。警方亦從兩名被告家中搜出共7把弩、2把斧頭、3把劍及逾百支短箭。

兩名被告另各被控一項管有武器罪則獲存檔法庭，不予起訴。