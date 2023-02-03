退休警兒子涉藏汽油彈及縱火罪成 (14:33)

被告黃梓峻案發時17歲，現年19歲，為退休警之子。法官謝沈智慧綜合證供指，警員當晚在時代廣場截停被告，在附近搜出涉案背包，內有「玉泉」玻璃樽製成的汽油彈、警方雪糕筒膠套，以及背面寫上「FXXK THE POLICE」字眼的外套等，而被告的手機螢幕保護程式正顯示該外套照片。負責從閉路電視片段認人的警員供稱，被告當日在美心西餅分店外徘徊，與黑衣縱火者一起離開，至晚上卸下背包。

辯方爭議涉案背包並非由被告管有，惟法官指如辯方說法屬實，意味現場有另一人和被告身穿相同衣物，該人和被告步姿相似，亦擁有寫上「FXXK THE POLICE」的外套。法官認為「世上沒有這麼多巧合」，加上背包內的玻璃樽和縱火者所用的汽油彈相同，裁定被告管有背包。

針對兩項縱火罪，辯方提出被告只是從旁觀察他人丟汽油彈，惟法官稱，被告當時攜帶汽油彈和手套，並和其他縱火者一起出入，裁定被告伙同他人縱火。至於盜竊罪，法官指被告無意向警方歸還涉案的雪糕筒膠套，屬剝奪警方財產。至於管有物品意圖損壞財產罪，法官指被告攜帶打火機和汽油彈，除損壞財產沒有其他用途，裁定被告罪成。